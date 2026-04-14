Inclusione aziendale | come trasformare la diversità in valore reale

Un esperto di gestione delle risorse umane e docente regionale ha illustrato oggi come le aziende possano andare oltre le norme contro le discriminazioni per valorizzare realmente la diversità. Ha sottolineato l'importanza di strategie che integrino pratiche inclusive nelle politiche interne, evidenziando come tali iniziative possano favorire ambienti di lavoro più equi e aperti. La discussione si concentra su metodologie concrete per trasformare la diversità in un elemento di valore condiviso.

Il Prof. Minelli, esperto di gestione delle risorse umane e docente attivo anche in ambito formativo nella nostra Regione, delinea oggi i contorni di una gestione aziendale che superi la semplice osservanza delle leggi contro le discriminazioni. La sua analisi mette in luce come l’inclusione debba trasformarsi in un asset strategico per le organizzazioni, capace di generare valore attraverso il coinvolgimento reale di ogni membro del team. I dati raccolti sul territorio nazionale evidenziano una realtà che non può più essere ignorata dai manager: il 51% dei lavoratori ha subito trattamenti discriminatori. Queste disparità colpiscono ambiti diversificati, spaziando dalle questioni legate al genere all’etnia, passando per la generazione, la disabilità o caratteristiche personali come l’essere introversi o l’obesità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inclusione aziendale: come trasformare la diversità in valore reale L’inclusione nel piatto, a Cattolica il Progetto celiachia per insegnare ai più piccoli a trasformare la diversità in opportunità di conoscenzaIl vice sindaco Vaccarini: “Iniziativa importante per diffondere la cultura della condivisione a cominciare dai banchi di scuola e in particolare dal... Inclusione e il valore della diversità. Lo spot regionale della Poti Pictures di ArezzoLo spot della Poti picture, della durata di 4 minuti e mezzo, è ambientato in una palestra, durante l’ora di ginnastica. CSR e Diversity & Inclusion: il metodo di Fondazione Bullone per le aziende All'Auditorium Crédit Agricole l’iniziativa promossa da Holding Morelli con Pellemoda, Hostage e Challenge dedicata a inclusione e cultura aziendale - facebook.com facebook