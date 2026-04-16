Il nuovo primo ministro ungherese ha annunciato la sospensione dei finanziamenti statali ai servizi di informazione della radiotelevisione pubblica. Questa decisione comporta un cambiamento nelle risorse destinate ai mezzi di comunicazione pubblici, che riceveranno meno fondi dal governo. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente i fondi destinati ai servizi di informazione.

Il futuro primo ministro ungherese, Peter Magyar, ha annunciato una drastica interruzione dei finanziamenti statali destinati ai servizi di informazione della radiotelevisione pubblica. La decisione, comunicata durante un intervento sui canali televisivi e radiofonici di Stato, mira a colpire i mezzi di comunicazione che il leader del partito Tisza accusa di aver operato come strumenti di propaganda a favore dell’uscente Viktor Orbán. Questa mossa segna un punto di svolta nel clima del Paese, poiché avviene mentre le autorità si preparano a gestire la transizione di potere. Magyar ha chiarito che il blocco delle risorse economiche rimarrà in...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, Magyar taglia i fondi ai media: stop alla propaganda

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