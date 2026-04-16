Dopo sedici anni di governo, il leader del partito Fidesz ha riconosciuto pubblicamente la fine del suo mandato in Ungheria, a seguito della sconfitta elettorale del 12 aprile. La sconfitta ha portato a un cambio di maggioranza in parlamento e alla perdita del potere da parte del partito di governo, segnando una svolta significativa nel panorama politico del paese.

Dopo sedici anni di dominio ininterrotto, Viktor Orbán ha ammesso pubblicamente che la sua stagione politica in Ungheria è giunta al termine, a seguito della pesante sconfitta elettorale subita il 12 aprile scorso. L’ex premier, visibilmente scosso durante un colloquio con il media Patrióta, ha riconosciuto l’entità del colpo subito dal suo partito, Fidesz, che si ritrova ora relegato a una posizione di opposizione dopo essere stato travolto dalla vittoria schiacciante della formazione Tisza, guidata da Péter Magyar. Il crollo numerico di Fidesz e l’ascesa di Magyar. Le cifre che emergono dai seggi ungheresi delineano un cambiamento radicale nel parlamentario del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, il crollo di Orbán: Fidesz travolto dal blitz di Magyar

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