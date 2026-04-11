In Ungheria si sta svolgendo il voto per le elezioni nazionali, con il partito guidato da un candidato che si presenta come alternativa al premier in carica. Il risultato vede il candidato del partito di opposizione in vantaggio rispetto al leader uscente, che ha ricevuto critiche dopo aver stretto alleanze con figure controverse e aver sostenuto politiche vicine a Mosca. La campagna elettorale ha diviso il paese tra sostenitori e detrattori dei due fronti.

Viktor Orbán le ha provate tutte. Si è messo “al servizio” di Vladimir Putin, scatenando le opposizioni che ipotizzano ingerenze russe nel voto, e ha chiesto l’aiuto di Donald Trump che, a pochi giorni dall’appuntamento elettorale, ha inviato in Ungheria il vicepresidente JD Vance per partecipare a un comizio del primo ministro uscente. Perché in ballo, in queste elezioni parlamentari, c’è veramente tanto. C’è il futuro del Paese che negli ultimi 15 anni ha conosciuto un solo premier. Ma c’è anche il futuro della fronda nazional-populista in Europa che domenica 12 aprile rischia di perdere il suo leader più importante, colui che più di tutti ha contribuito a rendere il Gruppo di Visegrád la prima enclave sovranista nell’Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggio su Orbán: il Paese diviso tra il re dei sovranisti Ue e l’europeista che ha ‘tradito’ Fidesz

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