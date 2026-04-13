Nelle elezioni in Ungheria, il partito Magyar ha ottenuto una vittoria schiacciante, portando alla sconfitta di Orbán. A Budapest, i risultati hanno segnato un cambiamento radicale nel panorama politico, con una maggioranza che ha superato ogni previsione. La vittoria ha rappresentato un punto di svolta, interrompendo un periodo di stabilità politica e aprendo una nuova fase per il paese.

A Budapest non è stata solo una notte elettorale. È stata una frattura, un passaggio di epoca, il momento in cui un sistema politico che sembrava immutabile si è improvvisamente sgretolato sotto il peso dei numeri. La vittoria di Péter Magyar non è soltanto larga: è schiacciante, quasi plebiscitaria. Con il 54% dei voti e 138 seggi, il nuovo leader si garantisce una super maggioranza che gli consente di mettere mano alla Costituzione, architrave del lungo dominio di Viktor Orbán. L’affluenza record, al 77,8%, racconta più di ogni slogan la natura di questo voto: una mobilitazione collettiva trasformata in un giudizio politico netto. Non una semplice alternanza, ma una resa dei conti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orbán travolto, Magyar conquista l’Ungheria: una valanga di voti cambia la storia europea

Elezioni in Ungheria, Viktor Orbán sconfitto. L'europeista Peter Magyar: «Abbiamo fatto la storia. L' Ungheria sarà un forte alleato all'interno dell'Unione europea e della Nato»I risultati A oltre metà dello scrutinio il vantaggio era tale da far ipotizzare una supermaggioranza, i due terzi del Parlamento, per l’europeista...

Ungheria, Péter Magyar vince e chiude l’era Orbán: nasce una nuova destra europeaLa notte elettorale ungherese segna una frattura che va oltre i confini nazionali.