Una pallina piccola di gelato a 3 euro il conto fa discutere | Ma Como dove sta andando?

Un episodio che sta facendo discutere riguarda il prezzo di una pallina di gelato venduta a tre euro in una località turistica. La porzione è di dimensioni ridotte, senza aggiunte o decorazioni, e il gusto proposto è pistacchio. La cifra richiesta ha suscitato commenti tra i clienti, che si sono chiesti quale sia la direzione presa nel settore del gelato in questa zona.

Tre euro per una pallina di gelato. Non una coppa elaborata, non gusti particolari o formati abbondanti, ma una semplice “baby” da un gusto (pistacchio). È la segnalazione arrivata da un lettore che, passeggiando nel centro storico di Como, si è trovato davanti a uno scontrino che ha fatto alzare.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Como, la fase due di Fabregaslandia: il settore giovanile sta diventando una piccola Masia Da dove viene e dove sta andando il pilatesUna disciplina inventata un secolo fa in una prigione di guerra è oggi una delle più apprezzate e di moda, con e senza quel grosso macchinario Nel...