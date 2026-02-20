Da dove viene e dove sta andando il pilates

Il Pilates, creato circa cento anni fa in una prigione di guerra, ha radici insolite e una crescita rapida. Nato come metodo di riabilitazione, ora è tra le discipline più praticate in tutto il mondo, anche senza attrezzi. Negli ultimi anni, ha conquistato molte palestre e studi di fitness, attirando persone di tutte le età. La sua popolarità continua a salire grazie alla semplicità e ai benefici che promette. Sempre più persone cercano di integrarlo nelle loro routine quotidiane.

Una disciplina inventata un secolo fa in una prigione di guerra è oggi una delle più apprezzate e di moda, con e senza quel grosso macchinario Nel 2022 sul red carpet del Met Gala la modella statunitense Lori Harvey indossò un abito nero di Michael Kors con una grossa apertura frontale che metteva in evidenza i suoi addominali particolarmente definiti. Quando le fu chiesto come avesse fatto a ottenerli, Harvey disse: «È stato il pilates: mi ha cambiato la vita». Fino a qualche anno fa il pilates era un'attività a cui si dedicava soprattutto la nicchia elitaria delle celebrità di Hollywood, e in generale delle donne americane ricche che frequentano piccole palestre esclusive.