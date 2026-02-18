Como la fase due di Fabregaslandia | il settore giovanile sta diventando una piccola Masia
A Como, il settore giovanile di Fabregaslandia cresce rapidamente, perché il club investe risorse per sviluppare talenti locali. La squadra sta formando una nuova generazione di giocatori, ispirandosi alla filosofia del Barcellona. Di recente, sono emersi giovani promettenti che si allenano con passione, pronti a portare il nome di Como nel calcio che conta.
Como 1907, la squadra del Lago e di mille altre cose. La squadra di sua Maestà Cesc Fabregas, portatore di bel calcio e. risultati. Alla faccia del giochista. La squadra di Nico Paz: dribbling, magie, colpo di tacco e suola. Tutto col suo mancino "galactico". "Se rimane qui con noi un altro anno gioco gratis", giura Morata. La squadra dei baby fenomeni: Diao, Addai, Jesus Rodriguez. E poi Ramon, Perrone, Valle. La squadra dei fratelli Hartono e Suwarso, del mercato faraonico e degli investimenti a nove cifre. La squadra del jet set hollywoodiano al Sinigaglia: Adrien Brody, Keira Knightley e Michael Fassbender.
