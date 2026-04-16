Una mostra sommersa al Valentino | Aldo Salucci porta la sua arte all' Orto Botanico
Dal 18 aprile al 28 giugno 2026, l'Orto Botanico dell'Università di Torino presenta una mostra dedicata all'artista Aldo Salucci. L'esposizione, intitolata
L'Orto Botanico dell'Università di Torino ospita, dal 18 aprile al 28 giugno 2026, la mostra monografica "Aldo Salucci. Riflessi d’acqua tra arte e natura". L'esposizione, curata da Carla Testore, propone una ventina di opere del fotografo romano distribuite tra i viali del giardino, le serre e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova
All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato "Planta, il giardino e non solo"L’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta la XII edizione di “Planta, il giardino e non solo”, la storica...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Una mostra sommersa al Valentino: Aldo Salucci porta la sua arte all'Orto BotanicoDal 18 aprile al 28 giugno 2026, l'Orto Botanico di Torino ospita Aldo Salucci. Scopri orari, prezzi dei biglietti e le date delle visite guidate alla mostra. torinotoday.it
Mostra Aldo Salucci all’Orto Botanico UniTO: arte e naturaMostra di Aldo Salucci all'Orto Botanico di Torino, un dialogo tra arte e natura attraverso fotografie evocative. controcampus.it