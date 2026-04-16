Il Milan si trova in una fase complicata a causa delle recenti sconfitte che hanno compromesso le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La società sta valutando diverse opzioni e sembra aver già scelto un possibile sostituto per l’attuale allenatore. La decisione potrebbe arrivare a breve, mentre i giocatori continuano a lavorare per migliorare le prestazioni in vista delle prossime gare.

Momento non semplice in casa Milan con gli ultimi risultati deludenti che stanno mettendo a forte rischio la partecipazione della squadra alla prossima Champions League. Milan, già pronto il sostituto di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Un periodo negativo che starebbe portando il club a fare le proprie valutazioni in ottica futura con Massimiliano Allegri che potrebbe salutare alla fine del campionato, complici anche le sirene che arrivano sia dalla nazionale italiana che dal Real Madrid. L’addio di Allegri non verrebbe preso come un dramma da parte della dirigenza rossonera che starebbe già valutando le piste per il proprio futuro....🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Un solo nome per sostituire Allegri, il Milan ha le idee chiare

Serie A, l'intervista a Sky Sport di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Como

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