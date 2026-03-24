Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale di Gazzetta, Fabio Russo e Luca Bianchin hanato il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 che Max Allegri sta sperimentando sempre più di frequente. Guarda la puntata completa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, il 4-3-3 convince. E per il finale di stagione Allegri ha le idee chiare

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