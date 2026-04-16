Un slice of life avvincente ci aspetta all’intero di Golden Sheep

Un nuovo titolo di manga sta per arrivare nel catalogo di J-POP Manga, noto editore giapponese. Si tratta di un'opera di tipo slice of life che racconta una storia di formazione. Le vicende si svolgono in un contesto quotidiano e realistico, offrendo al lettore un’immersione nelle esperienze di personaggi giovani alle prese con momenti di crescita personale. La pubblicazione è prevista prossimamente e si rivolge a un pubblico interessato a storie autentiche e vicine alla vita reale.

Un racconto di formazione sta giungere nei nostri scaffali, grazie alla sempre verde J-POP Manga. Da adulti siamo diventati all’altezza dei sogni e degli obiettivi che avevamo da bambini? Kaori Ozaki, acclamata autrice di Mermaid Prince, firma una intensa miniserie slice of life su quattro amici d’infanzia che si ricongiungono negli anni del liceo. L’affiatamento che univa il gruppo c’è ancora o qualcosa, in ognuno di loro, è inevitabilmente cambiato? J-POP Manga presenta la miniserie in tre volumi Golden Sheep, disponibile a partire dal 21 aprile in libreria, fumetteria e store online in un elegante cofanetto da collezione. Golden Sheep -©Edizioni J-POP Manga Tsugu Miikura, una liceale appassionata di chitarra, si trasferisce nel paesino di campagna in cui viveva da piccola, a causa di problemi familiari.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un slice of life avvincente ci aspetta all’intero di Golden Sheep Notizie correlate "Life is Life – Episodio 4" di Massimiliano Bruno al Teatro Parioli CostanzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Life is Life Ep. Leggi anche: Life is life, un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4. Al Teatro Parioli dal 19 marzo Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: J-Pop Manga annuncia Golden Sheep di Kaori Ozaki; Sheep in the Box: Hirokazu Kore'eda dirige un film su un figlio androide; Un slice of life avvincente ci aspetta all’intero di Golden Sheep. Golden Sheep arriva in box con J-Pop Manga, il coming of age di Kaori Ozaki debutta il 21 aprile La miniserie in tre volumi dell’autrice di Mermaid Prince sarà disponibile in libreria, fumetteria e negli store online in un cofanetto da collezione. #GoldenSheep # - facebook.com facebook