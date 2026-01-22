Lavoro e carcere accordo per favorire il reinserimento dei detenuti

È stato firmato un protocollo tra Sviluppo Lavoro Italia e la Fondazione Aidp per facilitare l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. L’accordo mira a creare un ponte tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo al reinserimento sociale e professionale di queste persone. La collaborazione si inserisce nell’obiettivo di promuovere opportunità di lavoro sostenibili e di supportare un percorso di reintegrazione efficiente e rispettoso delle esigenze di tutti.

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per persone detenute ed ex detenute. È questo l’obiettivo del protocollo di collaborazione sottoscritto a Roma tra Sviluppo Lavoro Italia spa, ente in house del ministero del Lavoro, e la Fondazione Aidp Lavoro e Sostenibilità. L’accordo punta a promuovere la cultura della responsabilità sociale d’impresa e a rafforzare i percorsi di inserimento lavorativo delle persone private della libertà, attraverso azioni coordinate tra istituzioni, imprese e terzo settore. Il protocollo è stato firmato dalla presidente e amministratrice delegata di Sviluppo Lavoro Italia Paola Nicastro e dalla presidente della Fondazione Aidp Lavoro e Sostenibilità Isabella Covili Faggioli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Formazione e lavoro, un altro carcere è possibileSono stati 14.188 i destinatari, tra persone ristrette e loro familiari, dell’iniziativa Giustizia con Misericordia, nell’ambito del progetto Aiutare chi aiuta promosso da Caritas Italiana e Intes ... vita.it

Carceri: Brunetta (Cnel), sottoscritto accordo con Lumsa sul progetto Recidiva ZeroUn accordo per avviare un lavoro di ricerca grazie al quale realizzeremo un rapporto annuale sui temi che ruotano intorno al progetto ‘Recidiva Zero’, che stiamo portando avanti con il ministero ... agensir.it

“Lavoro e dignità oltre il carcere: quando l’ #inclusione è strategica” 27 gennaio, ore 17.00 Camera di Commercio di Brescia Iscrizioni bs.camcom.it/avvio-dimpresa… @prov_bs #UDEPEBrescia @minGiustizia x.com

Lavoro e dignità oltre il carcere: quando l’inclusione è strategica 27 gennaio – ore 17:00 Camera di Commercio di Brescia Un incontro dedicato alle opportunità di inserimento lavorativo per le persone in esecuzione penale, tra etica, strumenti e agevolazi - facebook.com facebook