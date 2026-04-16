Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in programma dal 20 al 24 aprile, si parlerà del ritorno di un personaggio maschile che scuote le vite delle gemelle Cirillo. Le due ragazze si trovano davanti a una situazione che le mette in crisi, mentre gli altri protagonisti affrontano le conseguenze di questo evento improvviso. La narrazione si svilupperà tra incontri, confronti e tensioni crescenti nel corso della settimana.

Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 20 al 24 aprile promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo la reazione delle gemelle Cirillo al ritorno del padre: come la prenderanno Michela e Manuela? Pronti a scoprire le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: il ritorno del padre sconvolge le gemelle Cirillo. Come reagiscono le gemelle Cirillo al ritorno del padre nella loro vita? Micaela reagisce in modo deciso alla notizia del ritorno del genitore, e si mette sulla difensiva. Per Manuela invece, la sua presenza rappresenta una ferita ancora aperta e decide di affrontarlo.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: le gemelle Cirillo sconvolte dal ritorno del padre

Notizie correlate

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: gemelle contro, Rossella e Nunzio in terrazzaEmozioni a non finire nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, di cui vi proponiamo qui le anticipazioni di quelle che andranno in onda da lunedì...

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: cosa nasconde il padre delle gemelle?Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 13 al 17 aprile...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: incontro a sorpresa per le Cirillo; Un posto al sole, le anticipazioni del 15 aprile 2026: incontro imprevisto per le sorelle Cirillo; Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile: revival fuori programma per tutte le Cirillo; Un Posto al Sole: anticipazioni giovedì 16 aprile! Il confronto tra Serena e Maurizio.

Un Posto al Sole, spoiler 15 aprile 2026: inaspettato incontro per le Cirillo, Greta e Stefano scoprono…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 15 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della ... ilsipontino.net

Un Posto al Sole: anticipazioni giovedì 16 aprile! Il confronto tra Serena e MaurizioNella prossima puntata di Un Posto al Sole, delicate tensioni familiari, segreti e nuovi conflitti metteranno a dura prova alcuni residenti. serial.everyeye.it

La Cirillo non accetta le risposte evasive del padre delle gemelle - facebook.com facebook