Un Posto al Sole anticipazioni dal 20 al 24 aprile | gemelle contro Rossella e Nunzio in terrazza

Emozioni a non finire nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, di cui vi proponiamo qui le anticipazioni di quelle che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2026.Micaela reagisce in modo netto e difensivo alla notizia del ritorno del padre, mentre per Manuela quella presenza.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Rossella e Nunzio se ne devono andareSettimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Nunzio e Rossella costretti a trasferirsi da Silvia e Michele© Instagram @unpostoalsolerai3Dopo la sciagurata Pasquetta, il seminterrato dove vivono Rossella e Nunzio è inagibile.