Un posto al sole anticipazioni dal 13 al 17 aprile | cosa nasconde il padre delle gemelle?

Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 13 al 17 aprile promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo un confronto complicato tra Serena e Maurizio: cosa nasconde il padre delle gemelle Cirillo? Pronti a scoprire le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: il ritorno di Maurizio accende un giallo. Dopo il matrimonio di Niko e Manuela, Micaela e Serena si lasceranno travolgere dai ricordi. La partenza di Monica spinge le due sorelle a rivangare tanti piccoli episodi del passato, ma c’è qualcosa che tormenta Serena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 13 al 17 aprile: Stefano esce allo scoperto e sono guaiLa presenza di Stefano inizia ad impattare anche la vita di chi si trova vicino a Greta, sebbene la donna appaia più che mai intenzionata a chiudere questa relazione. Le anticipazioni ... ilmattino.it

Anche il primo ballo andò malissimo: “Al posto di mia moglie c’era mia madre ad aspettarmi. Non mi sono mai sentito così a disagio e umiliato” - facebook.com facebook

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