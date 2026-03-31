Grande staffetta di solidarietà per il Kosovo a Valeggio Sul Mincio

Lo scorso 26 marzo, a Valeggio sul Mincio si è svolta una cerimonia di consegna di aiuti destinati al Kosovo, organizzata dalla comunità locale. La manifestazione ha coinvolto un ampio gruppo di volontari e cittadini che hanno partecipato alla consegna di materiali e risorse per il territorio balcanico. L'evento ha rappresentato un momento di solidarietà e collaborazione tra i partecipanti.

Associazioni locali e carabinieri uniti per consegnare beni di prima necessità e presidi sanitari alle popolazioni in difficoltà Giovedì scorso, 26 marzo, la comunità di Valeggio sul Mincio ha confermato la propria vocazione altruista attraverso una significativa cerimonia di consegna di aiuti destinati al territorio balcanico. La rete dell'associazionismo locale, composta da Sos Volontari Valeggio, dalla sezione dell’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) e dalla protezione civile, ha operato in sinergia con l’amministrazione comunale ed ha affidato al personale del Team Ci.Mi.C. del Reggimento Carabinieri Msu di Pristina una spedizione composta da beni di prima necessità, dispositivi medici e presidi sanitari. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Grande staffetta di solidarietà per il Kosovo a Valeggio Sul Mincio Articoli correlati Passeggiata Gaci a Valeggio sul MincioLa passeggiata si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) dal punto di incontro, attraversando il centro di Borghetto, poi il ponte di San... Mercato Antiquariato e modernariato Valeggio sul MincioOgni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto grazie al Mercato...