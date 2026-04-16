Un nuovo pullmino per il baskin di Novara

Una nuova vettura attrezzata è stata donata all’associazione Concentrici odv, che si occupa di promuovere il baskin a Novara. La Fondazione della Banca Popolare di Novara, in collaborazione con la direzione territoriale di Banco Bpm, ha consegnato il mezzo per facilitare il trasporto di persone con disabilità. L’iniziativa mira a sostenere le attività sportive e sociali rivolte a questa comunità.

La Fondazione della Banca Popolare di Novara, d’intesa con la direzione territoriale di Banco Bpm, ha donato un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità all'associazione Concentrici odv. Il veicolo è stato presentato nel cortile di palazzo Bellini e servirà ad accompagnare gli.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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