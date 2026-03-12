A marzo il cibo di strada torna a Novara con il nuovo FoodX

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dal 27 al 29 marzo, infatti, a Novara arriva la prima tappa di "FoodX", il nuovo festival dei migliori food truck ideato da Rolling Truck Street Food in occasione del decimo anniversario. Una nuova esperienza gourmet con i migliori street chef che porteranno in città la loro passione e tanti sapori indimenticabili, per una esperienza culinaria e di intrattenimento. L'appuntamento è in piazza Puccini, tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, con orario continuato. Per tre giorni i novaresi potranno trovare e... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: A marzo il cibo di strada torna a Novara con FoodX

Riccardo Cocciante torna con “Ho vent’anni con te”: il nuovo album di inediti esce il 13 marzoRiccardo Cocciante torna con un nuovo album di inediti a vent’anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione.

Tutto quello che riguarda A marzo il cibo di strada torna a...

Discussioni sull' argomento Cosa fare in città: gli eventi del week end del 7 e 8 marzo; Treni Torino-Milano, lavori alla stazione di Novara: cosa cambia per chi viaggia a marzo 2026; Arriva la primavera, a Romagnano riecco il Mercato della Terra delle Colline Novaresi; 22 marzo a Romagnano Sesia il Mercato della Terra delle Colline Novaresi.

Novara Cupola vista dai bastioni - facebook.com facebook

NOVARA VINCE AL TIE-BREAK Le zanzare superano Chieri anche in Gara 2 e accedono così alle semifinali (20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18) #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Chieri #Novara x.com