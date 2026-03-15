La polisportiva CGB (Circolo Giovanile Brugherese) SSDRL ha annunciato l'apertura di un nuovo settore dedicato al Baskin, una disciplina di basket in carrozzina. La decisione riguarda l'inclusione di questa attività nel programma sportivo, con l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di atleti e di promuovere la partecipazione di persone con diverse abilità. La presentazione ufficiale si è svolta recentemente presso la sede dell’associazione.

La Polisportiva CGB (Circolo giovanile brugherese) SSDRL allarga gli orizzonti, con il nuovo settore Baskin, basket in carrozzina. È stato presentato ieri, alle 14.30, al Palazzetto Paolo VI. "Un momento per noi profondamente significativo – commenta Davide Rovelli, amministratore e membro del Cda – la nascita del settore Baskin rappresenta non solo l’avvio di una nuova disciplina sportiva non ancora presente in città, ma la concreta realizzazione di un sogno coltivato nel tempo: quello di uno sport capace di includere, unire e valorizzare ogni persona, senza distinzioni. Il Baskin è molto più di una pratica sportiva: è un modello educativo e culturale che permette a ragazzi e ragazze con e senza disabilità di giocare insieme, nella stessa squadra, con ruoli pensati per esaltare le capacità di ciascuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio barriere, la polisportiva CGB apre il cuore anche al Baskin

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