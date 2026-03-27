Tradingnet arriva in Italia con un modello che consente di imparare il trading senza rischiare capitale proprio

Da urbanpost.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trading.net ha annunciato il suo ingresso in Italia, offrendo un modello che permette di imparare il trading senza mettere a rischio il capitale personale. Dopo aver formato più di 60.000 studenti in Europa e America Latina, la piattaforma ha deciso di espandersi anche nel mercato italiano. Questa mossa si inserisce nella strategia di crescita internazionale dell’azienda, che punta a coinvolgere nuovi utenti attraverso il suo metodo formativo.

La piattaforma avvia la sua espansione internazionale dopo aver formato oltre 60.000 studenti in Europa e America Latina Trading.net annuncia il suo lancio in Italia, dando inizio a un piano di espansione internazionale basato su un modello educativo focalizzato sull’operatività reale nei mercati finanziari. Il nuovo brand si basa su un’esperienza pregressa con oltre 60.000 studenti formati in Europa e America Latina, trasferendo tale conoscenza in una piattaforma unificata con un approccio internazionale. Dietro Trading.net c’è un team di oltre 100 persone dedicato allo sviluppo di programmi formativi orientati a permettere agli utenti di generare entrate extra in modo strutturato e costante. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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