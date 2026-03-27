Tradingnet arriva in Italia con un modello che consente di imparare il trading senza rischiare capitale proprio

Trading.net ha annunciato il suo ingresso in Italia, offrendo un modello che permette di imparare il trading senza mettere a rischio il capitale personale. Dopo aver formato più di 60.000 studenti in Europa e America Latina, la piattaforma ha deciso di espandersi anche nel mercato italiano. Questa mossa si inserisce nella strategia di crescita internazionale dell’azienda, che punta a coinvolgere nuovi utenti attraverso il suo metodo formativo.

La piattaforma avvia la sua espansione internazionale dopo aver formato oltre 60.000 studenti in Europa e America Latina Trading.net annuncia il suo lancio in Italia, dando inizio a un piano di espansione internazionale basato su un modello educativo focalizzato sull’operatività reale nei mercati finanziari. Il nuovo brand si basa su un’esperienza pregressa con oltre 60.000 studenti formati in Europa e America Latina, trasferendo tale conoscenza in una piattaforma unificata con un approccio internazionale. Dietro Trading.net c’è un team di oltre 100 persone dedicato allo sviluppo di programmi formativi orientati a permettere agli utenti di generare entrate extra in modo strutturato e costante. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Trading.net arriva in Italia con un modello che consente di imparare il trading senza rischiare capitale proprio Articoli correlati Trading sull’oro senza spettacolo: il modello conservativo di Angelo CauNel mondo del trading, spesso associato a velocità, adrenalina e promesse di guadagni immediati, esistono figure che scelgono una strada diversa. Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile- APIA, Samoa, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League... Approfondimenti e contenuti su Trading net arriva in Italia con un... Discussioni sull' argomento È tornato il Trade-In su Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: valutazioni fino a 784 euro; Truffa da migliaia di euro con il trading online: vittima un sassarese, denunciato un finto broker in Sicilia; Cactus Market ai Giardini Luzzati: arriva la Yellow Edition del mercato del fatto a mano; Truffa di trading online, sequestrati beni per 50 mila euro a un residente di Valguarnera, nell’Ennese -. stasera si sbustano le trading cards della collezione WWE Universe! Dalle 20.30 in diretta, sempre in collaborazione con @sccards.it - facebook.com facebook Tornano i RIBASSISTI! Cosa succede ai mercati europei #trading #investing #mercati #shorts x.com