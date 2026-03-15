Guerri Napoli crisi senza fine | a Cantù arriva il sesto KO in fila
La squadra di basket di Napoli ha subito la sua sesta sconfitta consecutiva, questa volta in trasferta contro la Pallacanestro Cantù con il punteggio di 94-77. La partita si è svolta senza interruzioni e si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa. La formazione partenopea ha perso otto delle ultime nove gare disputate, aggravando la crisi in corso.
La Guerri Napoli continua a perdere e la crisi è sempre più profonda. La squadra di coach Magro ha appena perso per 94-77 in trasferta contro la Pallacanestro Cantù, allungando a sei la striscia di sconfitte consecutive, otto nelle ultime nove partite. Adesso la Guerri si ritrova terzultima a pari merito con Sassari, con una sola vittoria di vantaggio sulla penultima Cantù e quattro su Treviso, che al momento sarebbe retrocessa. La squadra lombarda ha invece conquistato la seconda vittoria nelle ultime tre partite ed è un successo fondamentale perchè, complice la sconfitta di Treviso a Varese, si allontana ancor di più dalla retrocessione.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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