Un giardino che si apre tra libri bellezza e solidarietà

In occasione della Giornata mondiale del libro, un giardino di proprietà pubblica viene aperto al pubblico, offrendo uno spazio all’aperto per leggere e condividere libri. L’evento coinvolge varie associazioni e volontari che promuovono iniziative di solidarietà e cultura. Durante la giornata, vengono organizzate attività di lettura, scambio di libri e incontri con autori. L’obiettivo è creare un momento di aggregazione tra cittadini e promuovere la lettura come strumento di integrazione.