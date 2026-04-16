Un giardino che si apre tra libri bellezza e solidarietà
In occasione della Giornata mondiale del libro, un giardino di proprietà pubblica viene aperto al pubblico, offrendo uno spazio all’aperto per leggere e condividere libri. L’evento coinvolge varie associazioni e volontari che promuovono iniziative di solidarietà e cultura. Durante la giornata, vengono organizzate attività di lettura, scambio di libri e incontri con autori. L’obiettivo è creare un momento di aggregazione tra cittadini e promuovere la lettura come strumento di integrazione.
In occasione della Giornata mondiale del libro, un luogo solitamente riservato si trasforma in uno spazio aperto alla comunità, dove cultura e impegno sociale si incontrano.Giovedì 23 aprile, dalle 10 alle 19, il giardino della Limonaia del.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Giovanna Garbuio | E se potessi trasformare ogni singolo giorno in guarigione e pace interiore
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