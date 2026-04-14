Elezioni i repubblicani presentano i candidati della lista Primavera cervese

Da ravennatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cervia si avvicinano le elezioni amministrative e il Partito repubblicano italiano ha annunciato i candidati della lista

A Cervia le elezioni amministrative si avvicinano e anche il Partito repubblicano italiano (Pri), che nella corsa a sindaco sostiene la candidatura di Mirko Boschetti del Partito democratico, presenta alla città la lista dei propri candidati. Nella giornata di ieri, il partito ha introdotto il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Elezioni, si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di BoschettiIn vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti.

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