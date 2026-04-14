Elezioni i repubblicani presentano i candidati della lista Primavera cervese
A Cervia si avvicinano le elezioni amministrative e il Partito repubblicano italiano ha annunciato i candidati della lista
A Cervia le elezioni amministrative si avvicinano e anche il Partito repubblicano italiano (Pri), che nella corsa a sindaco sostiene la candidatura di Mirko Boschetti del Partito democratico, presenta alla città la lista dei propri candidati. Nella giornata di ieri, il partito ha introdotto il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Elezioni, si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di BoschettiIn vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti.
Elezione del Presidente della Repubblica 24 29 gennaio 2022 41
A Chieti il candidato del Pd ha comprato spazi pubblicitari su Pornhub e Tinder per fare campagna elettorale: "Vieni con me dalla parte giusta della storia". La storia su ilcentro.it--> https://short.do/-RxoCy #Chieti #Elezioni #Abruzzo #IlCentro - facebook.com facebook
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