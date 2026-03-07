Sul palco Maurizio Zandegù Andrea Bruniera Francesco Nocera e Marco Lelli il presidente | 121 anni di storia vissuti senza limiti Riaperta la vendita | scovati altri 400 posti Viabilità blindata Polci premia gli eroi di Coppa

Sul palco salgono Maurizio Zandegù, Andrea Bruniera, Francesco Nocera e Marco Lelli, mentre il presidente annuncia 121 anni di storia vissuti senza limiti. La vendita dei biglietti è stata riaperta, con altri 400 posti trovati, e la viabilità è stata messa in sicurezza. La Polizia ha premiato gli eroi di Coppa in una serata che vede circa settemila spettatori al Del Conero.

Davanti a settemila spettatori stasera al Del Conero andrà in scena qualcosa di più di una finale di ritorno di Coppa Italia. Intanto, novità del tardo pomeriggio di ieri, la società ha messo a disposizione altri 400 biglietti, 310 posti in tribuna laterale e altri 90 in tribuna centrale, sempre acquistabili su Ciaotickets. L’accesso allo stadio, però, non sarà semplice. Ecco le limitazioni alla viabilità: entro le 18.15 sarà possibile arrivare al Del Conero anche da Camerano e dal sottopasso di via Filonzi, dunque con accesso regolare per la tifoseria dorica. Dopo le ore 18.15, però cambierà tutto: l’accesso allo stadio per gli anconetani e per tutti i sostenitori biancorossi sarà possibile esclusivamente da Tavernelle, e dall’uscita dell’asse nord-sud che scende verso Passo Varano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

