Umbria pestaggio al centro commerciale | tre ragazzine denunciate e due ferite

In un centro commerciale dell'Umbria, un episodio di violenza ha coinvolto alcune ragazzine. Durante una lite, si sono registrati danni e due persone sono rimaste ferite. Un urto accidentale ha scatenato una rissa, mentre alcuni presenti hanno filmato la scena con i telefoni cellulari. Le autorità hanno identificato e denunciatto tre delle giovani coinvolte nell’accaduto.

Un urto accidentale lungo i corridoi del centro commerciale fa scoppiare il finimondo. E durante l’aggressione c’è stato chi ha ripreso tutto con lo smartphone.I fatti fanno riferimento al pomeriggio dello scorso tre aprile quando, nella zona del Cospea Village di Terni, tre ragazzine – due.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Ragazzine aggredite nel centro commerciale: calci e pugni alle coetanee per un contatto accidentaleTerni, 15 aprile 2026 – Sarebbe stata innescata da un contatto fisico accidentale nei corridoi di un centro commerciale di Terni l'aggressione ai... Esplosione in un’attività commerciale: ferite tre personeMezz’ora fa circa, un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via consolare Campana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Umbria, pestaggio al centro commerciale: tre ragazzine denunciate e due ferite; Si urtano per sbaglio al centro commerciale e scoppia il finimondo tra botte e parolacce; Terni: violenza a Cospea. Botte fra giovanissime e tanti intorno a guardare e ‘filmare’; Spallata al centro commerciale: così è esplosa la violenza delle tre minorenni -. Pestaggio al bar. Frattura di zigomo e orbita oculareGravi lesioni per uno dei feriti. Arrestato 18enne, caccia ai complici ... msn.com Pestaggio in centro: condannati due 18enneLa brutale aggressione del branco si era consumata lungo viale della Vittoria. La vittima, un giovane sangiorgese, era finito in ospedale . ilrestodelcarlino.it Assorbenti gratuiti anche nelle scuole dell'Umbria. Sì, perché nel mezzo milione stanziato dalla giunta regionale per le politiche educative ci sono anche 25 mila euro per sperimentare i cosiddetti "tampon box", ossia i distributori automatici per fornire gratuitam - facebook.com facebook Insieme per sempre: ora in Umbria si potrà essere seppelliti con il proprio animale domestico x.com