Circa mezz’ora fa, un’esplosione ha causato danni ai locali di un’attività commerciale in via Consolare Campana. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per stabilire le cause dell’incidente.

Mezz’ora fa circa, un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via consolare Campana. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria. Nell’esplosione sono rimasti feriti il proprietario e 2 operai. Nessuno in pericolo di vita. Pare che sia esplosa una bombola, ci sono verifiche in corso. Referendum bocciato, effetto domino: la Severino blocca Nonno. Tensione in Fratelli. LIVE Consiglio regionale, attesa per il Bilancio: giornata chiave per. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Esplosione in un’attività commerciale: ferite tre persone

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