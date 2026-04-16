Ultimo appuntamento con Lezioni da palco al Teatro Civico 14

Venerdì 17 aprile alle 21.00 si svolgerà l’ultimo incontro del progetto “Lezioni da palco” al Teatro Civico 14 di Casagiove. La performance, ideata e interpretata da Marina Cioppa, si intitola “Ops”. L’evento chiude una serie di appuntamenti dedicati alla formazione e alla sperimentazione teatrale, che hanno visto la partecipazione di attori e appassionati in diversi incontri. La serata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Venerdì 17 aprile alle ore 21.00 al Teatro Civico 14 di Casagiove si conclude il progetto “Lezioni da palco”, ideato e interpretato da Marina Cioppa, con l’ultimo appuntamento “Ops. Storia dell’umanità”. Il format, che unisce divulgazione, teatro e ironia, propone un modo originale di affrontare.🔗 Leggi su Casertanews.it King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Notizie correlate "Antropolaroid", l'ultimo spettacolo di Tindaro Granata al Teatro Civico 14Tindaro Granata porta in scena al Teatro Civico 14 di Casagiove “Antropolaroid”, venerdì 10 aprile alle ore 21. Leggi anche: "Atti d'amore" con Marina Cioppa al Teatro Civico 14 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al Teatro Civico 14 ultimo appuntamento con Lezioni da palco di Marina Cioppa: Ops. Storia dell'umanità; Daniela Silvia Pace e Le voci del mare: domenica 12 aprile ultimo appuntamento con le Lezioni di Scienze; Il corso promozionale femminile Trial a Goby (AO). Appuntamento il 31 maggio; Storie Aps torna con la rassegna Doc in Tour. Al Teatro Civico 14 ultimo appuntamento con Lezioni da palco di Marina CioppaVenerdì 17 aprile alle ore 21.00 al Teatro Civico 14 di Casagiove si conclude il progetto Lezioni da palco, ideato e interpretato da Marina Cioppa, con ... napolivillage.com Una lezione di bellezza con gli artisti rivaliUltimo appuntamento del programma delle interessanti e ormai tradizionali Passeggiate Romane organizzate da cinque anni dal Cinema Farnese Arthouse. La scelta ... ilmessaggero.it Elettra Lamborghini alla consolle: lezioni private dal “prof” Afrojack! Elettra ha condiviso un momento divertente mentre prende lezioni private in consolle da suo marito @Afrojack. : @elettralamborghini #DiscoradioRegram #Ilritmodellatuacittà #Elettr - facebook.com facebook