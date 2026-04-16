UILTuCS Campania 9.000 lavoratori liberati dai contratti pirata Al XIII Congresso il bilancio di tante battaglie vinte

Durante il XIII Congresso della UILTuCS Campania sono stati presentati i risultati di numerose battaglie, tra cui la liberazione di circa 9.000 lavoratori dai contratti pirata. Il settore del terziario nella regione rappresenta un comparto chiave dell’economia, ma si caratterizza anche per situazioni di precarietà, impiego part-time involontario e retribuzioni basse. La discussione si è concentrata su queste dinamiche e sulle azioni intraprese per migliorare le condizioni dei lavoratori.

Il terziario campano è un mondo in chiaroscuro: un settore trainante dell’economia regionale, ma anche terreno fertile per precarietà, part-time involontari e retribuzioni insufficienti. Al centro di questa contraddizione c’è una piaga che la UILTuCS Campania ha combattuto con determinazione: i contratti pirata. I contratti pirata sono accordi sottoscritti da sigle prive di reale rappresentatività, usati dalle aziende per abbattere il costo del lavoro. Il risultato per i dipendenti è una perdita media di 6.000 euro annui rispetto agli standard dei contratti confederali. Unendo le forze con Filcams CGIL e Fisascat CISL, la UILTuCS ha imposto un’inversione di rotta: circa 9.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - UILTuCS Campania, 9.000 lavoratori liberati dai contratti pirata. Al XIII Congresso il bilancio di tante battaglie vinte Notizie correlate Snals-Confsal, dal 18 al 20 marzo il XIII Congresso nazionale: “50 anni di storia con impegno sindacale e passione”Dal 18 al 20 marzo 2026 si terrà il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, dedicato ai “50 anni di storia con impegno sindacale e passione. Leggi anche: A Roma l’eccellenza della chirurgia plastica, XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprile