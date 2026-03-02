Snals-Confsal dal 18 al 20 marzo il XIII Congresso nazionale | 50 anni di storia con impegno sindacale e passione

Dal 18 al 20 marzo 2026 si svolgerà il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, un evento che celebra i cinquanta anni di attività del sindacato dedicata alla rappresentanza dei lavoratori. Durante i tre giorni di incontri, saranno discussi temi legati alla storia e alle future sfide dell’organizzazione. L’appuntamento riunisce rappresentanti e iscritti provenienti da tutta Italia.

Dal 18 al 20 marzo 2026 si terrà il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, dedicato ai "50 anni di storia con impegno sindacale e passione. Il futuro si costruisce insieme a scuola, università, ricerca e Afam".