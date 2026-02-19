Agnese De Pasquale e la passione con Roberto dopo Uomini e Donne | Ci lasciamo andare oltre i luoghi più ovvi

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l'addio al programma: dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull'intimità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale spiazza su Rosanna e Alessio: il commentoAgnese De Pasquale ha commentato la situazione tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella, dopo aver assistito alle ultime puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Roberto e Agnese, promessi sposiNella puntata di ieri, mercoledì 18 febbraio, di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, è andata in onda la proposta di matrimonio ... msn.com

Uomini e Donne, le confessioni h0t di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: Ci piace lasciarci andare anche fuori dai luoghi più ovviAbbiamo conosciuto Agnese De Pasquale e Roberto Priolo grazie alla loro presenza nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. I due avevano ... isaechia.it

#UominieDonne: #AgneseDePasquale e #RobertoPriolo rivelano alcuni loro dettagli intimi. Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda la proposta di nozze di Roberto Priolo a Agnese De Pasquale. I due, successivamente, hanno anche rila facebook