Il Senato si è riunito per discutere un piano riguardante la crisi energetica, che prevede misure fiscali e interventi di salvaguardia in conformità con le direttive dell’Unione Europea. Nel frattempo, le tensioni in Iran persistono, influenzando i mercati energetici a livello internazionale. La discussione si concentra sulle strategie per affrontare le sfide legate all’approvvigionamento e ai prezzi delle fonti energetiche.

Il Senato è diventato il palcoscenico di un confronto cruciale sulla stabilità economica nazionale, mentre le tensioni in Iran continuano a proiettare ombre sui mercati energetici globali. Giancarlo Giorgetti ha delineato davanti ai senatori una strategia che alterna interventi strutturali e misure d’urgenza per proteggere i cittadini dall’impennata dei costi dei carburanti, prospettando scenari di cooperazione europea senza precedenti se la crisi non dovesse placarsi. La strategia del Governo tra riforme strutturali e interventi d’emergenza. Durante il question time in Senato, il ministro dell’Economia ha illustrato la doppia anima della risposta governativa alla crisi internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi energetica: il piano di Giorgetti tra tasse e salvaguardia UE

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