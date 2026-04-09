Milan-Udinese sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Milan e Udinese. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate. La squadra di casa cerca di reagire alla sconfitta subita in un recente scontro diretto contro il Napoli, che l’ha portata a scendere in terza posizione in classifica.

Il Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto. L’occasione è il turno casalingo contro l’Udinese a San Siro, in programma sabato pomeriggio. I rossoneri sono sicuramente in calo perché hanno perso ben 3 delle ultime 6 gare di campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto. Cagliari-Cremonese (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiCagliari e Cremonese sono separati solo da tre punti in classifica, sono entrambe in lotta per non retrocedere.