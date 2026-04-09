Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Milan e Udinese. La squadra di casa cerca di reagire alla sconfitta subita contro il Napoli, che l’ha fatta scendere al terzo posto in classifica. Le formazioni ufficiali e le quote di scommessa saranno rese note prima del calcio d’inizio. I pronostici puntano a un confronto equilibrato tra le due squadre.

Il Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto. L’occasione è il turno casalingo contro l’Udinese a San Siro, in programma sabato pomeriggio. I rossoneri sono sicuramente in calo perché hanno perso ben 3 delle ultime 6 gare di campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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