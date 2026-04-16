Udine e altri 20 Comuni insieme per difendere il Torre | firmato il patto

Oggi a palazzo d'Aronco è stato firmato un accordo tra il Comune di Udine e venti altri comuni della zona. L'intesa riguarda la tutela e la valorizzazione del bacino del fiume Torre, principale affluente di destra dell'Isonzo. Udine assume il ruolo di capofila in un progetto che stabilisce obiettivi, priorità e azioni comuni per il territorio interessato. L'iniziativa coinvolge amministrazioni locali, con l'obiettivo di collaborare sul fronte ambientale e di gestione del fiume.

Il Comune di Udine capofila per valorizzare il bacino del Torre. È stata firmata oggi, a palazzo d'Aronco, l'intesa tra l'amministrazione udinese e altri 20 comuni del territorio per definire obiettivi, priorità e azioni condivise riguardanti il fiume, principale affluente di destra dell'Isonzo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate In caso di eruzione del Vesuvio gli sfollati andranno in 25 Comuni dell’Irpinia: firmato il pattoÈ stato siglato il protocollo d'intesa per l'accoglienza degli sfollati del Vesuvio in caso di emergenza, che andranno in 25 Comuni della provincia... Il "patto No Ponte" firmato da Russo e SciaccaI due candidati sindaco hanno aderito al sit-in organizzato dai contrari all'opera proprio durante la manifestazione che ha visto l'intervento di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il progetto CO ADRIA e il ruolo delle CER nella transizione energetica: webinar del Comune di Udine; A proprio agio nelle scuole: quando lo sport diventa inclusione reale; Concorso ARCS Udine Sanitari e Tecnici 2026: 33 posti a tempo indeterminato; Ream Sgr inaugura lo studentato Camplus Manin a Udine, operazione da 20 mln. Contratto di Fiume del Torre, via al percorso condiviso tra 21 ComuniUdine guida 21 Comuni verso il Contratto di Fiume del Torre: al via il percorso condiviso per ambiente e sicurezza. nordest24.it Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista in Premier League e Serie A tra la fine degli anni '90 e gli anni '00, transitato anche per Udine nell'estate 2008. Il club è vicino ai suoi cari in questo mome x.com Fiume Tagliamento (Udine) facebook