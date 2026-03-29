Due eventi si sono svolti contemporaneamente in città, con manifestazioni opposte riguardo alla costruzione di un nuovo ponte. In piazza Unione Europea si è svolto un corteo a favore dell’opera, mentre a Ganzirri si è tenuto un sit-in organizzato dal Comitato No Ponte Capo Peloro, che si oppone alla realizzazione del progetto. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato firmato un accordo tra due figure pubbliche coinvolte nel dibattito.

I due candidati sindaco hanno aderito al sit-in organizzato dai contrari all'opera proprio durante la manifestazione che ha visto l'intervento di Salvini. "Impegno per contrastare l'opera in tutte le sedi" Poli opposti. Da un lato la manifestazione in piazza Unione Europea per dire si al Ponte dall'altra (a Ganzirri) il sit-in organizzato dai contrari del Comitato No Ponte Capo Peloro. Stesso argomento ma idee totalmente diverse. In contemporanea alla presenza in città del vicepremier Matteo Salvini, l'infopoint allestito da chi non vuole il Ponte e cerca sostegno anche dalla classe politica. Non a caso i candidati... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Il "patto No Ponte" firmato da Russo e Sciacca

Articoli correlati

Cosa prevede il patto del lavoro per il turismo firmato da sindacati e RegioneCgil, Cisl, Uil Liguria e le federazioni di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto il patto del lavoro nel turismo presso Regione...

Trasporti ferroviari in aree interne. Firmato il ’Patto di Chiusi’Potenziare subito l’alta velocità senza attendere la futura realizzazione di MedioEtruria, maggiori fermate intercity e più treni regionali con una...

Una raccolta di contenuti su Il patto No Ponte firmato da Russo e...

Temi più discussi: Torre Faro, i candidati Russo e Sciacca firmano il patto no ponte; Antonella Russo e Gaetano Sciacca firmano il patto no ponte; Scontro sul Ponte sullo Stretto, a Messina manifestazioni opposte il 28 marzo; Ponte sullo Stretto, Versace audito in Commissione al Senato · ilreggino.it.

Antonella Russo e Gaetano Sciacca firmano il patto no ponteMESSINA. Si è tenuto oggi pomeriggio a Capo Peloro l’infopoint noponte, in concomitanza con la manifestazione dei sì al Duomo. A firmare il Patto noponte i candidati a sindaco Antonella Russo e Gaet ... letteraemme.it

Un infopoint no ponte in concomitanza con il corteo dei sì ponteMESSINA. Si svolgerà sabato 28 marzo il corteo Sì Ponte, il primo dopo decenni. Una manifestazione a cui prenderà parte, fra gli altri, anche il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. In conte ... letteraemme.it

"IL PONTE S'HA DA FARE, E' UN SOGNO DEI SICILIANI" | Con Schifani anche Salvini a Messina per la manifestazione, il ministro: "Sarà anche antidoto alla mafia" leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/29/messina-schifani-il-ponte-sha-da-fare-lopera- - facebook.com facebook

Ponte sullo Stretto, #Salvini a Messina: “Segnale di speranza e sviluppo contro mafie e disoccupazione”. x.com