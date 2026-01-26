In caso di eruzione del Vesuvio gli sfollati andranno in 25 Comuni dell'Irpinia | firmato il patto

È stato firmato un protocollo d'intesa per l'accoglienza degli sfollati del Vesuvio, che in caso di eruzione verranno ospitati in 25 Comuni della provincia di Avellino. Questa misura mira a garantire un supporto organizzato e coordinato in situazioni di emergenza, assicurando la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte.

