Ucraina attacco russo nella regione di Kiev | 2 morti e 4 feriti

Un attacco russo con droni ha colpito un edificio residenziale a Bilogorodska, nella regione di Kiev. Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite. L’attacco ha preso di sorpresa i residenti, che hanno sentito esplosioni e visto il fumo salire dal palazzo. Le autorità stanno intervenendo per soccorrere i feriti e fare i rilievi. La zona è sotto stretta sorveglianza.

Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale a più piani a Bilogorodska, nella regione di Kiev. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale Mykola Kalashnyk, citato da Ukrainska Pravda. Ieri un attacco con i droni a Odessa ha causato il ferimento di otto persone, tra cui due bambini. L’attacco è avvenuto nelle prime ore di martedì: i droni hanno danneggiato edifici residenziali e un cantiere edile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nella mattinata del 5 gennaio, l’Ucraina ha subito un attacco con droni nella regione di Kiev, causando due vittime.

Un attacco con droni ha colpito Kiev, provocando due vittime e cinque feriti.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti; Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi; Ucraina, nuovi attacchi russi su Kyiv e Kharkiv; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari.

