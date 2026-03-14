Ucraina nella notte attacco russo contro Kiev | 4 morti e 15 feriti

Nella notte tra venerdì e sabato, un attacco con missili e droni ha colpito la regione di Kiev in Ucraina. L’attacco ha provocato quattro morti e quindici feriti, secondo le autorità locali. Nessuna informazione è stata rilasciata sui responsabili dell’azione. La città è stata colpita senza preavviso, creando grande allarme tra i residenti.

In Ucraina nella notte tra venerdì e sabato un attacco russo con missili e droni ha colpito la regione di Kiev. Le vittime sono almeno quattro, 15 i feriti. Tre di loro versano in condizioni critiche e altri due sono stati sottoposti a intervento chirurgico. L’attacco ha colpito quattro distretti, danneggiando edifici residenziali, istituti scolastici e imprese. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’obiettivo principale degli attacchi notturni era l’infrastruttura energetica della regione della capitale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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