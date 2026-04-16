Ucraina Meloni | Avanti con le sanzioni a Mosca e i finanziamenti a Kiev

Il governo italiano ha dichiarato che continuerà a sostenere le sanzioni contro Mosca e a fornire aiuti finanziari all’Ucraina. Durante un incontro con i membri delle istituzioni europee e del G7, il portavoce ha affermato che l’Italia manterrà questa linea. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel paese. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle modalità di tali azioni.

ROMA – “L’Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione europea la pressione economica sulla federazione russa. Che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Il ventesimo pacchetto di sanzioni che l’Europa si appresta ad adottare rappresenta da questo punto di vista un passaggio importante per ridurre ancora le entrate che alimentano la macchina bellica russa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine dell’incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Roma.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ucraina, Meloni: “Avanti con le sanzioni a Mosca e i finanziamenti a Kiev” Notizie correlate Meloni: ‘avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a Kiev’“L’Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione europea la pressione economica sulla federazione russa. Ucraina, veto ungherese a sanzioni Ue contro Mosca: “Bloccheremo decisioni importanti per Kiev”Nella sconvolgente cornice dei continui raid russi che piegano l’Ucraina, l’Ungheria ha annunciato che in occasione del Consiglio Affari Esteri in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ucraina, Meloni: avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a Kiev; Ucraina, Zelensky in visita a Roma: Italia interessata a produzione congiunta droni dice Meloni; Meloni vede Zelensky: Occidente diviso un regalo a Mosca, accordo con Kiev sui droni; Meloni riceve Zelensky: Italia pronta a fare la sua parte, Occidente diviso regalo a Mosca. Ucraina, Meloni: avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a KievCrisi finanziaria Kiev produrrebbe danni incalcolabili per Europa Roma, 15 apr. (askanews) - L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione europea la pressione economica sulla fed ... msn.com Meloni riceve Zelensky: L’Occidente diviso è un regalo alla Russia. Intesa Roma-Kiev per la produzione di droniLa premier ribadisce il sostegno a Kiev: In gioco c'è la sicurezza dell'Europa. Patto per la cooperazione sulla difesa ... ilfattoquotidiano.it Massiccio attacco russo nella notte sull’Ucraina: secondo l’Aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato 19 missili balistici, 25 da crociera e 659 droni contro numerose città del Paese. Il bilancio provvisorio riferito dalle autorità ucraine parla di almeno 4 morti a Kiev, facebook L’Italia vuole costruire droni insieme all’Ucraina x.com