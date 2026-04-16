Meloni | ‘avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a Kiev’

Il governo ha annunciato che l'Europa sta per approvare il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, mentre sono previsti nuovi finanziamenti per Kiev. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte nel conflitto. La misura si aggiunge a una serie di restrizioni economiche già in vigore, con l’obiettivo di esercitare pressione sul governo russo. Contestualmente, vengono destinati ulteriori fondi all’Ucraina.

“L’Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione europea la pressione economica sulla federazione russa. Che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Il ventesimo pacchetto di sanzioni che l’Europa si appresta ad adottare rappresenta da questo punto di vista un passaggio importante per ridurre ancora le entrate che alimentano la macchina bellica russa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine dell’incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Roma.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a Kiev’ Ucraina, Meloni: avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a Kiev Notizie correlate Meloni vede Zelensky: «Occidente diviso un regalo a Mosca, accordo con Kiev sui droni»“In questi 4 anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Ucraina, veto ungherese a sanzioni Ue contro Mosca: “Bloccheremo decisioni importanti per Kiev”Nella sconvolgente cornice dei continui raid russi che piegano l’Ucraina, l’Ungheria ha annunciato che in occasione del Consiglio Affari Esteri in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ucraina, Meloni: avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a Kiev; Meloni vede Zelensky: Occidente diviso un regalo a Mosca, accordo con Kiev sui droni; La strategia di Giorgia Meloni: Avanti con sanzioni alla Russia; Meloni riceve Zelensky: Italia pronta a fare la sua parte, Occidente diviso regalo a Mosca. Ucraina, Meloni: avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a KievCrisi finanziaria Kiev produrrebbe danni incalcolabili per Europa Roma, 15 apr. (askanews) - L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione ... ilmattino.it Governo, Trump ancora contro Meloni, la premier incontra Zelensky: Avanti con le sanzioni a Mosca e il finanziamento a KievLe ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'attacco di Donald Trump, le tensioni con Israele i casi Delmastro e Piantedosi, tra gli altri. Dopo le parole che il president ... fanpage.it Patto Meloni-Zelensky per la difesa dell'Italia: "Lavoreremo insieme per un programma sui droni" Meloni conferma il sostegno di Italia e Ue a Kiev e lancia la cooperazione su droni e difesa antiaerea Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Trump attacca ancora Meloni: “Non c’è più lo stesso rapporto” x.com