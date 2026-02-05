La notte si è accesa con un nuovo attacco da parte dei droni russi contro Kiev. Le prime informazioni parlano di almeno due persone ferite, mentre molte zone della città e di Zaporizhzhia sono rimaste al buio a causa di blackout causati dai bombardamenti. La situazione resta tesa, e le autorità continuano a monitorare il livello di minaccia.

Oltre 53.000 famiglie nella città ucraina di Zaporizhzhia e nelle zone circostanti sono rimaste prive di elettricità. Tuttavia, si segnalano progressi nei negoziati tra Russia e Ucraina. Guterres, nel frattempo, pensa al disarmo nucleare Nel corso del secondo round di colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco con droni su Kiev, causando il ferimento di almeno due persone, secondo quanto riportato da funzionari locali. Dopo una breve sospensione degli attacchi sulla capitale ucraina, richiesta dal presidente statunitense Donald Trump, Mosca ha ripreso le operazioni contro la città negli ultimi giorni, mentre i residenti continuano ad affrontare le rigide temperature invernali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno 2 feriti

Approfondimenti su Ucraina Kiev

Stanotte Kiev e Kharkiv sono state colpite da una serie di attacchi con missili e droni provenienti dalla Russia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

Ultime notizie su Ucraina Kiev

Argomenti discussi: Ucraina, droni russi su Odessa: le immagini dei soccorsi dopo il raid; Drone russo colpisce bus di minatori in Ucraina: 15 morti. Ripresi i colloqui; Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno un ferito. LIVE; La Russia colpisce un treno passeggeri in Ucraina con un drone e uccide cinque persone.

Ucraina sotto attacco nella notte: droni e missili su Kiev, Kharkiv e DniproRaid notturni colpiscono diverse città ucraine, mentre Mosca accusa Kiev di attacchi contro civili e infrastrutture sanitarie in territorio russo ... ilsole24ore.com

Guerra ucraina, raid di Mosca con 70 missili e 450 droni su Kiev, Kharkiv e Dnipro. Macron: «Si lavora alla ripresa del dialogo con Putin»Guerra Ucraina. Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. leggo.it

UCRAINA | Droni russi nella notte contro Kiev, almeno un ferito. Mosca ha ripreso i raid sulla capitale negli ultimi giorni. Gli attacchi russi di ieri hanno lasciato oltre 53.000 famiglie senza elettricità nella città di Zaporizhzhia. #ANSA facebook

#Tg2000 - #Ucraina, #droni e #gelo. Nuovo allarme a #Kiev #3febbraio #Tv2000 #Russia #Zelensky #Trump #Mosca @tg2000it x.com