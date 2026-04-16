Ubriaco spara un colpo in casa con la pistola scacciacani arrestato per maltrattamenti | Vessazioni duravano da tempo

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti dopo aver sparato con una pistola scacciacani all’interno della propria abitazione, in stato di alterazione alcolica. Una donna ha chiamato la centrale operativa, riferendo di essere stata minacciata dal convivente, che aveva esploso un colpo senza feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno tratto in arresto l’uomo, che da tempo vessava la donna.