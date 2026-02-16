Uno gira con una scacciacani senza sicura e con il colpo in canna l' altro è ubriaco e aggredisce gli agenti Finiscono entrambi denunciate

Un uomo è stato segnalato dopo aver girato per le strade di Ancona con una scacciacani senza sicura e con il colpo in canna, mentre un altro, sotto l’effetto dell’alcol, ha aggredito le forze dell’ordine. Entrambi sono stati denunciati dalle autorità. Nei controlli recenti, i finanzieri hanno trovato il primo con l’arma in pugno, e il secondo ha mostrato un comportamento aggressivo con i poliziotti, costringendo gli agenti a intervenire.

I due distinti episodi sono accaduti nelle ultime settimane. A operare per la sicurezza del territorio è stato il personale della Guardia di Finanza del Comando di Ancona ANCONA – Nel corso delle ultime settimane l'intensificare dei controlli da parte del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, ha portato a due denunce. Il primo episodio è avvenuto nel centro di Jesi, dove a un normale controllo, un diciannovenne di nazionalità rumena è apparso quantomai nervoso. Ciò ha indotto gli agenti delle Fiamme Gialle a procedere con una perquisizione, dalla quale è emersa una pistola scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza, occultata sotto la cintura.