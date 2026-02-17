Monreale 400° anniversario del SS Crocifisso | mille cartoline commemorative e annullo filatelico per la ricorrenza storica

A Monreale, l’amministrazione comunale ha deciso di festeggiare il 400° anniversario del SS. Crocifisso, dopo aver ricevuto numerose richieste da parte dei cittadini che desiderano mantenere viva questa tradizione. Per l’occasione, sono state stampate mille cartoline commemorative e viene emesso un particolare annullo filatelico, che sarà visibile nei principali uffici postali della zona. Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a valorizzare un momento importante della storia locale.

Monreale – Quattrocento anni di fede, storia e devozione popolare. Monreale si prepara a celebrare in grande stile il 400° anniversario dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, una delle tradizioni religiose più radicate e sentite dell'intera comunità monrealese. Per l'occasione, la Giunta comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha approvato, nella seduta del 16 febbraio 2026, un atto di indirizzo politico per l'attivazione di un Servizio Filatelico Temporaneo con Annullo Speciale, in collaborazione con Poste Italiane S.p.A. I festeggiamenti del SS. Crocifisso si svolgono ogni anno dall'ultima settimana di aprile fino al 3 maggio e rappresentano un appuntamento imperdibile per i monrealesi, che da quattro secoli rinnovano con immutata devozione il loro legame con la Sacra Effige.