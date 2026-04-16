Tuttosport – Fabregas occhi Como sulla Champions | Rivincita con l’Inter in coppa? No perché…

Cesc Fabregas ha commentato recentemente sui social, facendo riferimento alle sfide imminenti con il Como in vista della Champions League. La partita contro l’Inter in coppa non rappresenta una rivincita, secondo le sue parole. La sua presenza nel team e le dichiarazioni sono state oggetto di discussione tra i tifosi e gli appassionati. La squadra si prepara a affrontare le prossime competizioni con attenzione, mentre i commenti sui social continuano a crescere.

2026-04-15 19:32:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Torna a parlare Cesc Fabregas. Il Como è reduce dalla sconfitta per 3-4 nel big match contro l’ Inter, una gara in cui i biancoblù hanno dimostrato comunque grandissime qualità. Ma il ko contro i nerazzurri ha fatto perdere ai lariani il posto in zona Champions, venendo scavalcati dalla Juve. E così Fabregas e i suoi proveranno a riappropriarsene nel prossimo turno di Serie A: venerdì ci sarà di fronte il Sassuolo, a Reggio Emilia l’opportunità di scavalcare momentaneamente i bianconeri e mettere pressione alla squadra di Spalletti. Un match che precederà la semifinale di ritorno di Coppa Italia, di fronte ancora una volta l’Inter.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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