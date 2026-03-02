Como Inter la squadra di Fabregas si prepara alla sfida di Coppa Italia | ecco le ultime sulla possibile formazione

Como Inter si appresta a scendere in campo per la partita di Coppa Italia. La squadra di Fabregas si sta allenando in vista dell’incontro contro i nerazzurri, con attenzione ai possibili cambi nella formazione. Il tecnico spagnolo ha convocato diversi giocatori e sta definendo gli ultimi dettagli prima della sfida. La partita si svolgerà prossimamente e le decisioni sulla formazione saranno comunicate nelle ore precedenti.

Inter News 24 Como Inter, Fabregas prepara il match di Coppa Italia contro i nerazzurri: ecco le ultime sulla squadra del tecnico spagnolo. Il Como di Cesc Fabregas si prepara a vivere una delle notti più importanti della sua storia recente. Domani sera, in un Sinigaglia che ha già annunciato il tutto esaurito, i padroni di casa affronteranno l'Inter di Cristian Chivu nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Nonostante l'ottima posizione in classifica e il sogno Champions League, la coppa nazionale è diventata un obiettivo primario per la società lombarda. L'ostacolo nerazzurro, tuttavia, rappresenta un vero e proprio tabù: il Como ha infatti collezionato tre sconfitte su tre contro i vice-campioni d'Italia, senza mai riuscire a segnare nemmeno una rete tra la scorsa stagione e quella attuale.