Nel corso della sua carriera, Pamela Prati ha avuto rapporti con diversi ex noti nel mondo dello spettacolo. Tra questi, si sono susseguite storie legate a matrimoni e relazioni che hanno attirato l’attenzione pubblica. In particolare, alcune di queste relazioni sono state coinvolte in vicende giudiziarie o sono state oggetto di smentite ufficiali. La sua vita sentimentale, tra eventi reali e storie costruite, ha spesso fatto notizia, alimentando il gossip e le discussioni sui media.

Ci sono ex noti nel mondo dello spettacolo che sono stati al fianco di Pamela Prati, da quando ha raggiunto il grande successo sul piccolo e grande schermo. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Il gossip iniziava a volare sulla Prati quando giovanissima, accanto al suo nome apparivano quelli di Richard Gere, Kabir Bedi, Sandy Marton, con i quali ha avuto dei flirt. A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, Max Bertolani è l’uomo che aveva rubato il cuore alla primadonna del Bagaglino. I due hanno avuto una storia iniziata nel 1999 e che sembrava portare alle nozze, secondo quanto riportato dalle riviste dell’epoca per via di un’intervista effettuata dalla Prati che annunciava i fiori d’arancio all’insaputa del compagno ed allenatore di football americano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ex famosi di Pamela Prati: dal matrimonio con Daniel Sebastian Jabir, alla storia fake con Mark Caltagirone

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