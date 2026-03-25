Andrea Delogu ha avuto diverse relazioni con persone note nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi ex ci sono figure pubbliche con le quali è stata spesso al centro delle cronache rosa. Tra i nomi emersi ci sono un attore con cui ha condiviso un matrimonio e un altro artista con il quale ha avuto una relazione. Questi legami sono stati oggetto di copertine e articoli di gossip.

Nel passato sentimentale di Andrea Delogu ci sono degli ex volti notissimi nel mondo dello spettacolo, con i quali ha conquistato le copertine dei giornali di cronaca rosa. La conduttrice e speaker radiofonica sarà tra gli ospiti di Stasera Tutto È Possibile, in onda dalle 21:30 su Raidue. Nel 2013, quando aveva già una decina d’anni di carriera sul piccolo schermo una sera incontra a Roma, Francesco Montanari, arrivato al grande successo per aver interpretato Il Libanese nella serie Romanzo Criminale. “Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca”, aveva raccontato l’attore, tanto che la loro relazione nasce come un’amicizia, per poi a distanza di alcuni mesi tramutarsi in una storia d’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Delogu, chi sono gli ex famosi: dal matrimonio con Francesco Montanari, alla storia con Luigi Bruno

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