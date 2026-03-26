Ecco chi sono tutti gli ex di Eva Grimaldi | dal matrimonio lampo con Fabrizio Ambroso alla storia fake con Gabriel Garko
Eva Grimaldi, attrice italiana, ha avuto diverse relazioni sentimentali nel corso degli anni. Tra queste, un matrimonio breve con Fabrizio Ambroso e una relazione di cui si è parlato molto con Gabriel Garko, rivelata come fake. Attualmente è sposata con Imma Battaglia, con cui ha un rapporto stabile. La sua vita sentimentale ha spesso attirato l’attenzione dei media.
Felicemente sposata con Imma Battaglia, Eva Grimaldi si è lasciata alle spalle un matrimonio nei primi anni Duemila durato pochissimi mesi. Oggi l’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Gabriel Garko ed Eva Grimaldi sono stata una coppia che ha catalizzato l’attenzione della cronaca rosa tra gli anni Novanta e Duemila. Il primo incontro sul set de La Signora Della Città, dove un giovanissimo Garko interpreta un piccolo ruolo, mentre l’artista veronese è tra i protagonisti. Eva e Gabriel scoprono una grande affinità e diventano amici, ritrovandosi inoltre l’anno successivo nella serie La Villa Dei Misteri a lavorare insieme ed instaurare un feeling sempre più forte (nonostante gli undici anni di differenza), che sfocia in una storia d’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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