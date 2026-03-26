Eva Grimaldi, attrice italiana, ha avuto diverse relazioni sentimentali nel corso degli anni. Tra queste, un matrimonio breve con Fabrizio Ambroso e una relazione di cui si è parlato molto con Gabriel Garko, rivelata come fake. Attualmente è sposata con Imma Battaglia, con cui ha un rapporto stabile. La sua vita sentimentale ha spesso attirato l’attenzione dei media.

Felicemente sposata con Imma Battaglia, Eva Grimaldi si è lasciata alle spalle un matrimonio nei primi anni Duemila durato pochissimi mesi. Oggi l’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Gabriel Garko ed Eva Grimaldi sono stata una coppia che ha catalizzato l’attenzione della cronaca rosa tra gli anni Novanta e Duemila. Il primo incontro sul set de La Signora Della Città, dove un giovanissimo Garko interpreta un piccolo ruolo, mentre l’artista veronese è tra i protagonisti. Eva e Gabriel scoprono una grande affinità e diventano amici, ritrovandosi inoltre l’anno successivo nella serie La Villa Dei Misteri a lavorare insieme ed instaurare un feeling sempre più forte (nonostante gli undici anni di differenza), che sfocia in una storia d’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex di Eva Grimaldi: dal matrimonio lampo con Fabrizio Ambroso alla storia fake con Gabriel Garko

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